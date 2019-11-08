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رياضة

لامبارد أفضل مدرب في شهر أكتوبر بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:11 م
لامبارد
لامبارد
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن تتويج فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي بجائزة أفضل مدرب خلال شهر أكتوبر الماضي .

وقاد لامبارد تشيلسي للفوز على فريق ليل الفرنسي بنتيجة 2-1 ، وبعدها الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1 ، والفوز على نيوكاسيل يونايتد 1-0 ، والفوز علي اساكس امستردام 1-0 ، والفوز علي بيرنلي 4-2 ، وخسارة وحيدة أمام فريق مانشستر يونايتد في كأس رابطة المحترفين .

وتفوق فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى على كلا من برندان رودجرز " ليستر سيتى " ، جراهام بوتر " برايتون " ، ودين سميث " أستون فيلا " ، يورجن كلوب "ليفربول " .

يذكر أن فريق تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 23 نقطة.
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