وزارة الأوقاف تعلن عن مسابقتين بجوائز قيمة لـ الأئمة والواعظات

تقدم وزارة الأوقاف برنامجين هامين لتأهيل الأئمة والواعظات، الأول : الأئمة المتخصصون ويكون في فرعين : الأول : التفسير وعلوم القرآن الكريم ويتم اختيارهم من بين أوائل المشاركين في مسابقة جائزة الأوقاف لعلماء التفسير، التي تم الإعلان عنها على موقع الوزارة.



وتفصيلها على النحو التالي :

موضوع المسابقة :

التفسير المقاصدي للقرآن الكريم .



مع قراءة الكتب التالية :

كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز .



المقدمات العشر في التفسير من مقدمة كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور .

كتاب دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر .

باب حروف المعاني من كتاب مغني اللبيب لابن هشام .



المستهدفون :

جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن والقراءات بجميع الجامعات المصرية ، وجميع معلمي التفسير وعلوم القرآن بالمعاهد الأزهرية ، وجميع أئمة الأوقاف المعينين بالوزارة ، وجميع الراغبين في الالتحاق بالمسابقة من أعضاء هيئة التدريس في التفسير وعلوم القرآن من مختلف دول العالم.



جوائز المسابقة :

مائة ألف جنيه للجائزة الأولى وشهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

خمسون ألف جنيه للجائزة الثانية وشهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

خمس جوائز تشجيعية عبارة عن شهادة تقدير ومكتبة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .



وسيكرم الفائزين الأول والثاني مع الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في احتفالات الوزارة بليلة القدر التي تشرف بحضور الرئيس إذن الله تعالى.



نظام المسابقة :

يكون الامتحان تحريريًا وشفويًا بمعرفة وزارة الأوقاف خلال شهر رجب من العام الحالي 1441هــ .



بالنسبة للمشاركين من خارج جمهورية مصر العربية تتحمل الوزارة إقامتهم وإعاشتهم بأكاديمية الأوقاف المصرية خلال أيام الامتحان وعند حضورهم للتكريم ، ويتحمل المتسابق تذكرة سفره عند دخول الامتحان ، وفي حالة فوزه تتحمل الوزارة تذكرة سفره عند التكريم .



ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا عند الإعلان عن المسابقة .



الفرع الثاني : الأئمة الفقهاء , ويتم اختيارهم من بين أوائل الناجحين في مسابقة القراءة الحرة, التي تم الإعلان عنها على موقع الوزارة، وتفصيلها على النحو التالي :



أولًا : الكتب التي سيتم إجراء المسابقة من خلالها :

الفروق – للإمام / القرافي المالكي .

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام – للإمام / القرافي المالكيي.

شرح ابن عقيل أو ما في مستواه من كُتب النحو .

فقه بناء الدول .



ثانيًا : نظام المسابقة:

المسابقة اختيارية لجميع الأئمة والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالمديريات والديوان العام بشرط أن يكون تقديره في العامين الأخيرين ممتاز ، فعلى من يرغب الاشتراك في المسابقة التقدم بطلب لمديريته مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي ، مع المسئولية الكاملة للمديرية في تنفيذ هذا الشرط .



ثالثًا : نظام الامتحان :

الامتحان يكون تحريري بالمديريات وهو عبارة عن ثمانية أسئلة ؛ سؤالين في كل كتاب ، يجيب المتسابق على ستة منها ، ويحق لمن حصل على درجة 65% فأكثر دخول الامتحان الشفوي بالمديرية ، ومن يحصل على 65% يحق له دخول الاختبارات النهائية بديوان عام الوزارة .



رابعًا : الإعلان عن المسابقة :

يُعلن عن المسابقة بعد اعتمادها من الوزير بالمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها إضافة إلى موقع الوزارة الإلكتروني ، ويبدأ في تلقي الطلبات بالمديريات فور الإعلان عنها ولمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان ، على أن تُواف الإدارة العامة للإرشاد الديني بكشوف أسماء المتقدمين للمسابقة من المديريات وذلك بعد انتهاء مدة التقديم بأسبوع من تاريخه على الأكثر ، ويُحرم من دخول المسابقة كل من لم يتقدم بطلب إلى مديريته ضبطًا لسير المسابقة ، والمديرية مسئولة مسئولية تامة في حالة شكوى أحد أئمتها من عدم علمه بالمسابقة ، هذا وتتحمل الوزارة نفقات بدل السفر المقرر للناجحين فقط ممن تم استدعاؤهم للاختبارات النهائية بالوزارة لغير أئمة القاهرة الكبرى ، ويتم الصرف من مديرياتهم .



خامسًا: جوائز المسابقة :

إلحاق عدد (10) عشرة من الأوائل لمرافقة بعثة الحج، بشرط الحصول على 65% في الامتحانين الشفوي والتحريري، واجتياز المقابلة النهائية بالديوان .



إيفاد عدد (5) خمسة من الأوائل ضمن إيفاد شهر رمضان استثناءً من الشروط واللوائح العامة، بشرط الحصول على 70% في الامتحانين الشفوي والتحريري، واجتياز المقابلة النهائية بالديوان .



جوائز مالية قيمة :

جائزة بقيمة (20000 جنيه ) فقط عشرين ألف جنيه للفائز الأول .

جائزة بقيمة (15000 جنيه ) فقط خمسة عشر ألف جنيه للفائز الثاني

جائزة بقيمة (10000 جنيه ) فقط عشرة آلاف جنيه للفائز الثالث

سبعة جوائز تشجيعية قيمة كل منها (5000جنيه ) فقط خمسة آلاف جنيه .

عشرة جوائز في منحة الماجستير التي تقدمها الوزارة كل عام بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية.

للاشتراك في هذا الفرع اضغط هنا .



البرنامج الثاني : الأئمة المثقفون والواعظات المثقفات , وسيتم اختبارهم في الجوانب الثقافية, والاجتماعية , والتاريخية , والجغرافية , والقانونية , وما يتصل بقضايا الشأن العام.



ملاحظة هامة :

سيتم تكريم الأول من الأئمة المتخصصين والواعظات المتخصصات والأئمة المثقفين والواعظات المثقفات بشهادة تقدير وجائزة مالية في احتفال الوزارة بليلة القدر بالنصف الثاني من شهر رمضان 1441هـ والذي يحظى بتشريف سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) .



الجوائز الإضافية لما سبق في مسابقتي التفسير والقراءة الحرة .

1. سيتم استكمال جميع الأئمة والواعظات المرافقات لبعثة الحج من بين المشاركين والمشاركات في هذه البرامج , إضافة إلى من يتم اختيارهم أو اختيارهن من الناجحين في المسابقة الثقافية الكبرى.



إعطاء أولوية لأوائل الناجحين في قيادة المدارس العلمية في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية في تخصصاتهم والاستفادة بهم في القوافل والندوات وقوافل شركات البترول والجامعات والبرامج الإعلامية المتخصصة .

ملاحظة أخرى :



علمًا بأن المشاركة في بعثة الحج هذا العام ستقتصر على الناجحين في أي من هذه المسابقات من باب إثابة المتكافئين , وإتاحة الفرص المتساوية للجميع , وذلك بغض النظر عن مشاركة من شارك في الأعوام الماضية من عدمه , ويشترط في المرافقين لبعثة الحج ألا يزيد السن عن 59 عاما عند الإعلان , وأن تكون الحالة الصحية التي تقررها مستشفى الدعاة تسمح بالقيام بمهام العمل من خلال لجنة طبية متخصصة بالمستشفى.