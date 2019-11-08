مشاجرة تتحول إلى مجزرة داخل مطعم بسبب تأخر الطلبات| فيديو

تحولت مشاجرة عنيفة إلى مجزرة داخل مطعم هندي، بعد أن دخل زبون مشاكس في جدال مع جرسون المطعم.



ويرجع سبب المشاجرة إلى غضب الزبون في تأخر طلباته، لتندلع بعدها معركة هائلة شملت 17 شخصا ما بين زبائن و عاملين بالمطعم، ما أدى إلى تحطيم جزء من المطعم، القابع بولاية ماديا براديش في وسط الهند، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية.



وكشفت اللقطات التي صورت عبر كاميرات المراقبة وقوع مشاجرة بين الزبائن والعاملين استخدمت فيها طاولات المطعم و الأطباق، علاوة على تبادل اللكمات والركلات في مشهد فوضوي ، أدى إلى اصابة الطرفين بجروح خطيرة.



فيما تجرى الشرطة الهندية التحقيقات بشأن هذا الحادث، وذلك بعد اصابة مدير المطعم بجروح متعددة، نقل على اثرها إلى المستشفى.



