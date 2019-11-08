AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إقبال كبير على جناح مدارس النيل بـ معرض Kids Expo‎

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:23 م
جناح مدارس النيل
جناح مدارس النيل المصرية بمعرض Kids Expo‎
Advertisements
ياســـمين بدوي
شاركت مدارس النيل المصرية، في فعاليات معرض Kids Expo، والذي يعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2019، لعرض نشاط مدارس النيل وإمكانياتها المختلفة ونظام التدريس وشروط الالتحاق بها، فضلًا عن تلقى طلبات الالتحاق لأبنائنا الطلاب للعام الدراسي 2020/2021.

وشهد الجناح الخاص بمدارس النيل في المعرض إقبالًا كبيرًا من الحضور بهدف التعرف على نظام التدريس داخل المدارس، والتي تعتمد على معايير عالمية وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات في العالم.

وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر للإدارة التعليمية" المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل، إن مدارس النيل تمنح الطلاب شهادة معتمده دوليًا من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون أي اختبارات.

وأضاف فارس، أن منظومة مدارس النيل المصرية تستمر في التقدم، وتفتح باب التقديم للعام الجديد 2020/2021 بعد أن حققنا نجاحات كبيرة في ظل إقبال منقطع النظير على المدارس خلال العام الماضي مما يؤكد ثقة المجتمع ويكلل نجاحات المنظومة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ابن مدينتي.. النني ينعى شهيد الواجب محمد زيدان

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

مفارقة مؤثرة.. عامل مشترك في وفاة هيثم أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد

20 ساعة لوحده.. كيف توفي هيثم أحمد زكي.. التفاصيل كاملة

كنت خايف من الموت.. ناهد السباعي توجه رسالة لـ هيثم أحمد زكى

مصطفى محمد رجل مباراة مصر ومالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بوفيه الفرح.. انتقادات شديدة لعروسين على مواقع التواصل.. شاهد

حلاوة زمان عروسة وحصان .. مراحل تطور شكل هدية المولد النبوي

ثور يقتحم منزلًا ويتسبب في ذعر وفوضى | شاهد ماذا حدث