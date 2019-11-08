إقبال كبير على جناح مدارس النيل بـ معرض Kids Expo‎

شاركت مدارس النيل المصرية، في فعاليات معرض Kids Expo، والذي يعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2019، لعرض نشاط مدارس النيل وإمكانياتها المختلفة ونظام التدريس وشروط الالتحاق بها، فضلًا عن تلقى طلبات الالتحاق لأبنائنا الطلاب للعام الدراسي 2020/2021.



وشهد الجناح الخاص بمدارس النيل في المعرض إقبالًا كبيرًا من الحضور بهدف التعرف على نظام التدريس داخل المدارس، والتي تعتمد على معايير عالمية وتقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات في العالم.



وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر للإدارة التعليمية" المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل، إن مدارس النيل تمنح الطلاب شهادة معتمده دوليًا من جامعة كامبريدج البريطانية تتيح للطالب التقديم المباشر بجامعة كامبريدج دون أي اختبارات.



وأضاف فارس، أن منظومة مدارس النيل المصرية تستمر في التقدم، وتفتح باب التقديم للعام الجديد 2020/2021 بعد أن حققنا نجاحات كبيرة في ظل إقبال منقطع النظير على المدارس خلال العام الماضي مما يؤكد ثقة المجتمع ويكلل نجاحات المنظومة.