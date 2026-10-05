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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزمة عبور أطفال نديبة للمدارس تنتهي في 48 ساعة.. مسؤول بالري يكشف تفاصيل التحرك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد المهندس أحمد إدريس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، بدء تنفيذ أعمال إنشاء كوبري جديد بإحدى قرى محافظة البحيرة، بهدف توفير وسيلة عبور دائمة وآمنة للأهالي والطلاب، وإنهاء الاعتماد على وسائل العبور المؤقتة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن جميع الدراسات والجسات والرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع انتهت قبل بدء التنفيذ، بما يسمح بتنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد، مع مراعاة طبيعة الموقع واحتياجات المواطنين المستفيدين من الكوبري.

إزالة الكوبري القديم خلال 24 ساعة

وأشار المهندس أحمد إدريس إلى أن أعمال إزالة الكوبري القديم بدأت مساء الخميس، وتم الانتهاء منها بالكامل عصر الجمعة، خلال أقل من 24 ساعة.

وأضاف أن فرق العمل بدأت عقب إزالة الكوبري مباشرة في تنفيذ القطاعات والجسات وتجهيز التحويلة اللازمة لتجفيف المياه، تمهيدًا لاستكمال المراحل المختلفة لإنشاء الكوبري الجديد.

وأكد أن سرعة التعامل مع الموقع تأتي في إطار خطة واضحة لتنفيذ المشروع دون تعطيل مصالح الأهالي، خاصة أن الكوبري يمثل مسارًا مهمًا لحركة الطلاب والمواطنين.

إنشاء معدية مؤقتة لعبور الطلاب

وكشف رئيس هيئة مشروعات الصرف عن تنفيذ معدية مؤقتة بصورة آمنة ومنظمة، لتوفير وسيلة بديلة لعبور الأهالي والطلاب طوال فترة إنشاء الكوبري الجديد.

وأوضح أن وزير الموارد المائية والري وجه بسرعة تنفيذ المعدية، بعد متابعة ما أثير بشأن عبور الأطفال من خلال المعدية السابقة، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ البديل المؤقت خلال فترة قصيرة وتجهيزه لعبور الطلاب بصورة آمنة.

وأضاف أن نحو 300 تلميذ يستخدمون المعدية يوميًا للوصول إلى مدارسهم، مؤكدًا أنها ستظل متاحة أمام المواطنين طوال فترة تنفيذ الكوبري الجديد، لضمان استمرار حركة الأهالي والطلاب وعدم تعطل مصالحهم.

موعد الانتهاء من كوبري نديبة الجديد

وطمأن رئيس هيئة مشروعات الصرف أهالي محافظة البحيرة، وخاصة أهالي قرية نديبة، بشأن سير أعمال المشروع، مؤكدًا أن التنفيذ يتم وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأوضح أن المستهدف الانتهاء من إنشاء كوبري نديبة الجديد خلال أربعة أسابيع، بما يوفر وسيلة عبور ثابتة وآمنة ومستقرة للأهالي والطلاب بدلًا من الحلول المؤقتة.

وأشار إلى أن تحديد مدة التنفيذ يستند إلى الاستعدادات التي سبقت بدء الأعمال، والتي شملت الانتهاء من الدراسات والجسات والرسومات الهندسية، إلى جانب تجهيز الموقع وإزالة الكوبري القديم وبدء الأعمال الفنية اللازمة.

حصر شامل للكباري التي تحتاج إلى صيانة

وكشف المهندس أحمد إدريس أن الهيئة تمتلك حصرًا شاملًا للكباري التي تحتاج إلى أعمال صيانة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الحصر يشمل الكباري التي تحتاج إلى صيانة دورية، إلى جانب الحالات التي تتطلب أعمالًا جسيمة تستدعي الإحلال والتجديد، وفقًا للحالة الفنية لكل كوبري واحتياجات المناطق المختلفة.

وأكد أن التعامل مع هذه الكباري يتم وفق أولويات وتوقيتات زمنية محددة، بما يراعي احتياجات المواطنين وطبيعة كل موقع، مشيرًا إلى إعداد خطط الصيانة مسبقًا للتعامل مع المشكلات الفنية قبل تفاقمها وضمان استمرار الكباري في أداء دورها الحيوي لخدمة الأهالي والطلاب والمواطنين.

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