مش تدين | أزمة حجاب حلا شيحة تعود مجددا

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، منشورًا، نُسب للفنانة حلا شيحة عبر حسابها على «إنستجرام»، تطرقت من خلاله للحديث عن الحجاب مجددًا، بعد أكثر من عام على انتهاء تلك الأزمة.



واحتوى المنشور الذي نُسب إلى حلا شيحة، على مايلي: «أنا لم أقُل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب، ده لا يصح".



وأضافت: «هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسَّه بتفكر تلبسه ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها، وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله».



واختتمت حديثها: "بحترم كل ست محجبة، وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح».



وبالبحث عن هذا المنشور عبر حساب حلا شيحة على انستجرام، تبين عدم وجوده من الأساس، ما يثير الشك حول صحة هذا المنشور، أو قيام الفنانة بحذفه سريعًا عقب نشره.



كانت حلا شيحة قد قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي في عام 2007 بعد فيلم "كامل الأوصاف"، والذى شاركت فيه وهي ترتدى الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب، وفي شهر يوليو عام 2018 ظهرت «شيحة» بالحجاب فقط مع طبيب أسنان، ثم قامت بخلعه وعادت للوسط الفني مجددًا.