منتخب الكاميرون الأولمبي يتقدم بالهدف الأول في شباك غانا

سجل منتخب الكاميرون الأولمبي الهدف الأول أمام نظيره الغاني بالمباراة التي تجمعهما حاليا في مستهل مشوار الفريقين ببطولة امم افريقيا تحت 23 سنة.



سجل فرانك إيفينا، الهدف الأول في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، في المباراة التي جمع الفريقين على أرضية ملعب "القاهرة" الدولي.



وجاء تشكيل غانا كالتالي..



‫كوامي باه، كينجسلي فوبي، ادوارد سابونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد، سيمون زيبو، مايكل اجبيكبورنو، ايفانز منساه، عيسى عباس، ياو يابوه، كوابينا اوسو



واعلن ريجوبيرت سونج مدرب الكاميرون قائمة تضم ٢١ لاعبا للمشاركة في البطولة لكنه لم يظهر في مباراة اليوم سوى بوجود ١٧ لاعب فقط بدأ منهم ١١ اساسيا وهم: اوموسولا سيمون، انابا رافاييل، عمر جونزاليس، اوم صامويل، مبايزو اوليفير، ايتيكي يان ريس، فيكتور مبيندي ايكاني، سوني اوليفير، شيوكوا ميشيل، ايوك ايريك، ايفينا فرانك جونيور‬.



وتواجد على الدكة ٢ حراس بيير ابونجو وجونيور داندي بجانب ٤ لاعبين فقط وهم جيلداس ديجو (مدافع) وهيرفي بيتي (مهاجم) وستيفان زوبو (مهاجم) وبيير فونكو (مهاجم).

