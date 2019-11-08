المولد النبوي.. 8 سيوف من مقتنيات الرسول

المولد النبوي الشريف، تهل علينا غدًا الذكرى الشريفة بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- ، والتي تعد من أعظم المناسبات الدينية، وتعد فرصة للتقرب من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي تفويتها حيث لا يمكن تعويض فضل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
في ذكرى المولد النبوي ..نستعرض 8 سيوف من مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم
ذو الفقار: هذا السيف غنمه الرسول من غزوة وإنّ سبب التسمية سيف ذي الفقار لأنّه فيه حزوز مطمئنة على متنه.
وكان الرسول يحبه حبا شديدا يكاد لا يفارقه وقد اهداه لعلي بن ابي طالب طول السيف مع المقبض 104 سم وطول المقبض 15 سم وطول النصل 89 سم والعرض عند المقبض 6 سم وعند الذؤابة 4.5 سم.
المأثور: ورث الرسول هذا السيف من ابيه وهو أول سيف ملكه رسول الله وأيضا مقبضه مرصع بالأحجار الكريمة .
كتب على النصل عبد الله ابن المطلب طول السيف مع المقبض 95 سم وطول المقبض 14 سم وعرضه عند المقبض 4 سم بينما طول النصل 81 سم وطوله عند الذؤابة 3.5 سم.
البتّار: وقد غنم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السيف من بني قينقاع ويدعى أيضا بسيف الانبياء حيث كتب على النصل داود وسليمان وموسى وهارون واليسع وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد عليهم السلام. كلمة البتار تعني القاطع غمده اسود ومن اعلاه نحاسي وأيضا من أسفله وطول السيف 101 سم.
العَضب: وهو سيف اهداه سعد بن عبادة للرسول في غزوة أحد فاعطى الرسول هذا السيف لسماك بن خرشة (أبو دجانة) ليعرض قوة وصلابة ومتانة أناقة الإسلام والمسلمين أمام القرشيين ومعنى العضب يعني الحاد.
الحتف: غنمه من بنو قينقاع وهو أثقل السيوف واعطاه لعلي بن أبي طالب والحتف تعني الموت وطوله 112 سم وطول النصل 98 سم وطول المقبض 14 سم العرض عند المقبض 8 سم وعند الذؤبة 4 سم. صنع هذا السيف داود وهو مشابه للبتار لكنه أكبر قليلا منه.
قلعي: هذا السيف أحد السيوف الثلاثة التي غنمها الرسول من بنو قينقاع.كتب على صفحة النصل فوق قبضته "هذا السيفُ المشَرَفي لبيت محمد رسول الله" هذا السيف يمتاز عن غيره من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له قبضة بها إنحاء مميز بالتصميم.
طوله 114 سم وطول مقبضه 13 سم وطول النصل 91 سم والعرض عند المقبض 5.5 سم وعند الذؤابة 4.5 سم.
القضيب: السيف هذا نحيف النصل كما قيل يشبه الطريق كان سيف دفاع أو رفيق المسافر ولكنّه لم يستخدم لحرب كتب على صفحة النصل بالفضّة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ). طول السيف 100 سم وطول النصل 86 سم وطول مقبضه 14 سم وعرضه عند المقبض 2.8 سم وعند الذؤابة 2.2سم.
المخذم: تقرير يشير أن السيف قد أعطاه الرسول إلى علي بن أبي طالب وتوارثه ابناؤه، وهناك من يقول أن السيف غنِمه علي كرم الله وجه في غارة بالشّام. طول نصل السيف 97سم.
في ذكرى المولد النبوي ..نستعرض 8 سيوف من مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم
ذو الفقار: هذا السيف غنمه الرسول من غزوة وإنّ سبب التسمية سيف ذي الفقار لأنّه فيه حزوز مطمئنة على متنه.
وكان الرسول يحبه حبا شديدا يكاد لا يفارقه وقد اهداه لعلي بن ابي طالب طول السيف مع المقبض 104 سم وطول المقبض 15 سم وطول النصل 89 سم والعرض عند المقبض 6 سم وعند الذؤابة 4.5 سم.
المأثور: ورث الرسول هذا السيف من ابيه وهو أول سيف ملكه رسول الله وأيضا مقبضه مرصع بالأحجار الكريمة .
كتب على النصل عبد الله ابن المطلب طول السيف مع المقبض 95 سم وطول المقبض 14 سم وعرضه عند المقبض 4 سم بينما طول النصل 81 سم وطوله عند الذؤابة 3.5 سم.
البتّار: وقد غنم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السيف من بني قينقاع ويدعى أيضا بسيف الانبياء حيث كتب على النصل داود وسليمان وموسى وهارون واليسع وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد عليهم السلام. كلمة البتار تعني القاطع غمده اسود ومن اعلاه نحاسي وأيضا من أسفله وطول السيف 101 سم.
العَضب: وهو سيف اهداه سعد بن عبادة للرسول في غزوة أحد فاعطى الرسول هذا السيف لسماك بن خرشة (أبو دجانة) ليعرض قوة وصلابة ومتانة أناقة الإسلام والمسلمين أمام القرشيين ومعنى العضب يعني الحاد.
الحتف: غنمه من بنو قينقاع وهو أثقل السيوف واعطاه لعلي بن أبي طالب والحتف تعني الموت وطوله 112 سم وطول النصل 98 سم وطول المقبض 14 سم العرض عند المقبض 8 سم وعند الذؤبة 4 سم. صنع هذا السيف داود وهو مشابه للبتار لكنه أكبر قليلا منه.
قلعي: هذا السيف أحد السيوف الثلاثة التي غنمها الرسول من بنو قينقاع.كتب على صفحة النصل فوق قبضته "هذا السيفُ المشَرَفي لبيت محمد رسول الله" هذا السيف يمتاز عن غيره من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له قبضة بها إنحاء مميز بالتصميم.
طوله 114 سم وطول مقبضه 13 سم وطول النصل 91 سم والعرض عند المقبض 5.5 سم وعند الذؤابة 4.5 سم.
القضيب: السيف هذا نحيف النصل كما قيل يشبه الطريق كان سيف دفاع أو رفيق المسافر ولكنّه لم يستخدم لحرب كتب على صفحة النصل بالفضّة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ). طول السيف 100 سم وطول النصل 86 سم وطول مقبضه 14 سم وعرضه عند المقبض 2.8 سم وعند الذؤابة 2.2سم.
المخذم: تقرير يشير أن السيف قد أعطاه الرسول إلى علي بن أبي طالب وتوارثه ابناؤه، وهناك من يقول أن السيف غنِمه علي كرم الله وجه في غارة بالشّام. طول نصل السيف 97سم.