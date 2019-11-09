أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم السبت 9 -11-2019

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه اليوم، السبت 9-11-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ"البنك المركزي المصري".



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 9-11-2019

وبلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، ليستقر على سعره بختام تعاملات أمس الجمعة.



أسعار العملات

بينما سجل اليورو نحو 17.8268 جنيه للشراء 17.9385 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.6278 جنيه للشراء و20.7557 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسري نحو 16.1885 جنيه للشراء و16.2956 جنيه للبيع بتراجع قرشين، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.7571 جنيه للشراء و14.8418 جنيه للبيع.



سعر اليوان الصيني

وسجل اليوان الصيني نحو 2.2086 جنيه للشراء و2.3158 جنيه للبيع.



وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي إلى 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار، وكان البنك المركزي المصري سبق له الإعلان عن تسجيل الاحتياطي النقدي المصري بنهاية سبتمبر السابق لنحو 45.17 مليار دولار.



وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%، وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن نجاح مصر في تحصيل أكثر من 200 مليار دولار كحيل دولارية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.





