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توك شو

قبل تناولها.. كل ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
مكملات غذائية
مكملات غذائية
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كـريـم الـخـطـيـب
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، بعض النصائح لاستخدام المكملات الغذائية وفوائدها ومخاطرها على صحة الإنسان بجانب مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على التخسيس واللياقة البدنية في المنزل.

وأكد حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، السبت، أن المكملات الغذائية لها فوائد على صحة الإنسان طالما تأخد بالطريقة الصحيحة مع الطعام الصحي، موضحا أن المكملات الغذائية ليست أساسية ولكنها مكملة للأطعمة، ولكن البعض يسيء استخدامها.

وأوضح أن بعض الأشخاص يتناولون المكملات الغذائية كطعام أساسي، وهذا خطأ لأن لها خطورة إذا أخذت بكميات كبيرة دون تمرين، مشيرا إلى أن الخضراوات والفواكه مهمة جدا في التغذية وتناول المكملات الغذائية مهم أيضا للتعويض عن نقص الفيتامينات في الطعام.

وشدد حسام أبو هاشم على أن المكملات الغذائية نافعة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، مؤكدا أنها قد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها، وخطورة المكملات الغذائية أنه يتم تناولها دون معرفة ما يحتاجه الجسم وعدم استشارة الطبيب.
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