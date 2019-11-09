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رياضة

ريال مدريد يسعى للانفراد بالصدارة على حساب إيبار وينتظر هدية في الدوري الإسباني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
{يال مدريد
{يال مدريد
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على نظيره إيبار، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "البلدي إبوروا" معقل إيبار، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 3".

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما يأتي إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وتمثل مواجهة اليوم اختبارًا مهمًا، لكتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز السادس له هذا الموسم.

وستكون أمام ريال مدريد فرصة سانحة للتقدم واحتلال الصدارة مؤقتًا، في حال فوزه بالمباراة، حيث سينتظر النتيجة النهائية لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم، في تمام العاشرة ليلًا.

وخاض ريال مدريد 11 جولة في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة أمام مايوركا.

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات، ماركو أسينسيو، وناتشو فيرنانديز، مارسيلو دا سيلفا، خاميس رودريجيز، جاريث بيل، بسبب الإصابة، بينما استبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني كل من، ماريانو دياز، إبراهيم دياز، ولوكا يوفيتش، لأسباب فنية.
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