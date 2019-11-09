AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالفيديو.. حملة عمرتك من هنا تحارب السماسرة والوسطاء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:34 م
العمرة
العمرة
Advertisements
محمد الاسكندرانى
حذرت غرفة شركات السياحة عبر حملة التوعية التى أطلقتها تحت عنوان " بوابة العمرة المصرية – عمرتك من هنا" المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة ، من التعامل مع السماسرة والوسطاء فى حجز رحلات العمرة، حرصا من الغرفة على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال.

أكدت "الغرفة" فى الفيديوهات القصيرة التى تتضمنها الحملة، أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقد المواطنين حقوقهم ويعرضهم للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، كما يكلف المواطنين مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة .. وأوضح الفيديو أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على رمز " الباركود " حتي يتمكن من السفر.

وركز " الفيديو" على أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، وأنها سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذى له حق الاختيار فى الشركة التى ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم العمرة مسجلة على البوابة.

وتضمن محتوى "الفيديو" أن المواطن يمكنه الدخول على البوابة لمعرفة كافة تفاصيل برنامج الرحلة وسعرها وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، دون دفع أى مبالغ أعلى من التكلفة المسجلة.

كما نبهت "فيديوهات "الحملة أن حصول المعتمر على رمز "الباركود" يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحلاوة المولد.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين داخل استراحات المطار

ترشيحاتنا

دمر حياتها ودفع يورو كتعويض..معاقة تروي قصة اغتصاب حفيد مؤسس الإخوان لها

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

حياتها كانت فى خطر.. بحارة يحررون سمكة قرش من طوق بلاستيكي

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

أخبار المحترفين.. كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح لمباراة مانشستر سيتي

AdvertisementS

زيادة المعاشات 80% من آخر راتب.. ورفع الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص| مشروع قانون

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

دافع عن مطعمه من السرقة فأصبح بـ نصف دماغ.. والعقوبة : سجن اللص شهرين فقط

بلوزة لامعة ومكياج جذاب.. هنا الزاهد بإطلالة كلاسيكة فى عيد ميلاد أحمد فهمى

ماذا فعل إبليس ليلة مولد النبي.. معجزات في ميلاد الرسول

كلوب يحسم موقف ليفربول من ضم كيليان مبابي

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

الداخلية: الرئيس السيسى يختبر الطلبة المتقدمين لأكاديمية الشرطة بنفسه.. فيديو

بملابس كاجوال.. شاهد إطلالة مى عمر فى عيد ميلاد ابنتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. ياسمين صبري تتألق برفقة إسعاد يونس

أول ظهور لـ خواكين فينيكس بعد تحقيق Joker مليار دولار ايرادات..صور

بإطلالة محتشمة.. الراقصة جوهرة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها