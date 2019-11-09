بالفيديو.. حملة عمرتك من هنا تحارب السماسرة والوسطاء

حذرت غرفة شركات السياحة عبر حملة التوعية التى أطلقتها تحت عنوان " بوابة العمرة المصرية – عمرتك من هنا" المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة ، من التعامل مع السماسرة والوسطاء فى حجز رحلات العمرة، حرصا من الغرفة على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال.





أكدت "الغرفة" فى الفيديوهات القصيرة التى تتضمنها الحملة، أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقد المواطنين حقوقهم ويعرضهم للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، كما يكلف المواطنين مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة .. وأوضح الفيديو أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على رمز " الباركود " حتي يتمكن من السفر.





وركز " الفيديو" على أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، وأنها سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذى له حق الاختيار فى الشركة التى ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم العمرة مسجلة على البوابة.





وتضمن محتوى "الفيديو" أن المواطن يمكنه الدخول على البوابة لمعرفة كافة تفاصيل برنامج الرحلة وسعرها وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، دون دفع أى مبالغ أعلى من التكلفة المسجلة.



