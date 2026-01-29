قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ

محمد البدوي

حذّر الدكتور عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من خطورة التطورات الأخيرة في القدس، مؤكدًا أنها تمثل تصعيدًا غير مسبوق ضد الوكالة ودورها الإنساني.

عمليات الأونروا في المدينة

 وأوضح أن جرافات إسرائيلية، برفقة مسؤول رسمي، اقتحمت مقر رئاسة عمليات الأونروا في المدينة، وقامت بهدم مبانٍ داخله، ورفعت العلم الإسرائيلي بدلًا من علم الأمم المتحدة، في خطوة تنذر بمصادرة أرض مركز التدريب المهني في منطقة قلنديا.

وخلال مداخلة مع الإعلامي ياسر عبدالستار على قناة «إكسترا نيوز»، كشف أبو حسنة عن إغلاق ست مدارس وعيادات تابعة للأونروا، وقطع المياه والكهرباء عنها، إلى جانب توجيه إنذارات رسمية بإغلاقها خلال شهر، ما يهدد بحرمان نحو 190 ألف لاجئ فلسطيني في القدس الشرقية من الخدمات التعليمية والصحية الأساسية.

وأكد أن هذه الإجراءات تشكل اعتداءً صارخًا على منظومة الأمم المتحدة وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى تحرك دولي متسارع على المستويين القانوني والسياسي. وأوضح أن 11 دولة، من بينها دول أوروبية وكندا واليابان وأستراليا، أدانت الهجمات الإسرائيلية على مقرات الأونروا، واعتبرتها خرقًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على الأمم المتحدة.

الدعم المصري القوي والمستمر

وفيما يتعلق بالدور المصري، ثمّن أبو حسنة الدعم المصري القوي والمستمر للفلسطينيين ولوكالة الأونروا، سواء عبر تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو من خلال التحركات السياسية الهادفة لمنع انهيار الوكالة. وشدد على أن مصر تمثل ركيزة دعم ثابتة وحاسمة للاجئين الفلسطينيين، الذين يقدّر عددهم بنحو 6 ملايين لاجئ في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

