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فن

نانسي عجرم تحتفل بالمولد النبوي الشريف

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:44 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شروق ابراهيم
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمولد النبوي الشريف من خلال نشرها لتغريدة تهنئ فيها الأمة الإسلامية عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وغردت نانسي عجرم قائلة: "كل سنة وانتو بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يارب السلام والاستقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شي بتتمنو".

تحيى المطربة نانسى عجرم حفلا غنائيا يوم 23 نوفمبر الجاري بأحد الفنادق الكبرى في قبرص، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وعلى صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم تسجيل أغنيات ألبومها الجديد بعد آخر ألبومتها حاسة بيك الذي طرح في أبريل 2017.
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