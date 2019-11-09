مروان خوري لـ صدى البلد: العالم العربي كله في حاجة للحرية

أكد الفنان اللبناني مروان خوري، مساندته للشعب اللبناني في حربه ضد الفساد والظلم، متمنيًا أن يستطيعوا تحقيق مطالبهم بشكل مُرضي.



وقال في تصريح خاص لـ "صدى البلد" :" كل التغيرات التي تحدث على الأرض تكون نتيجة تغير بالمجتمع ودائما اتمنى من الله أن يحمي لبنان وأن تصل البلد للنتيجة التي يريدها الشعب، فلابد وأن تعبر الناس عن رأيها لأن العالم العربي كله في حاجة لبعض الحرية كما أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب جدا، وأتمنى أن تأتي النتائج على قدر آمال الناس".



يذكر أن شارك مروان، في مهرجان الموسيقى العربية بإحياء حفل في القاهرة وحفل آخر في الإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 المقامة في دار الأوبرا المصرية بجانب عدة مسارح مختلفة في أكثر من محافظة.