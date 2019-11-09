في 9 أيام.. فيلم Terminator: Dark Fate يتجاوز 100 مليون دولار إيرادات

حقق فيلم Terminator: Dark Fate إيرادات بلغت 132 مليونا و210 آلاف دولار أمريكي بعد مرور 9 أيام على طرحه بدور العرض السينمائي الأمريكية والعالمية.



وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 37 مليونا و657 ألف دولار، وفي جميع أنحاء العالم 94,553,412 مليون دولار أمريكي.



ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate جنبا إلى مع شوارزنجر الممثلين ليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.



وتدور قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000، والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية، بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.



