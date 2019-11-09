الباز: حادث انتحار الطالبة شهد يفضح غباء جماعة الاخوان

قال الإعلامي "محمد الباز"، إن إعلام الإخوان الإرهابي حاول استغلال حادث طالبة صيدلة السويس شهد احمد، لإثارة الفوضى داخل طوائف المجتمع المصري.



وأشار "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلي أنه قبل أن تثبت نتائج الطب الشرعي عن وفاة الطالبة شهد، نشطت خلايا الإخوان الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليروجوا لموت الفتاة بسبب القهر والظلم.



لفت الباز إلي أن خلايا الإخوان الإرهابية تصدر لتلك الخلايا الالكترونية تعليمات معينة، ولكنهم ينفذوها بغباء شديد، موضحا أنه ثبت أن شهد كانت تمر بأزمة نفسية، بعد خروجها من تجربة خطوبة فاشلة، موضحا أن الترجيح الأول لهذه الحادثة أنه حادثة انتحار، نتيجة مرور الضحية بضغوط نفسية شديدة.



منوها، إلي أن المجتمع بطبعه متنمر، وفي مثل هذه الحوادث، توجد فتاوى جاهزة بأن المنتحر كافر وغيره، مطالبا الجميع بالدعاء لشهد بالرحمة.