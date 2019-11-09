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برلمان

برلماني يحذر الحكومة من المساس بدعم الخبز

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:55 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أيد النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة التحول للدعم النقدي، لأنه يعطي الفرصة للمواطن بأن يتصرف في الأموال كيفما يشاء ويشتري الأغراض المناسبة له، على عكس الدعم العيني الذي يفرض عليه مجموعة من السلع المعينة.

وقال هشام عمارة، "في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "كما أن التحول للدعم النقدي، يقضي على أزمة وجود سعرين في أي سلعة، ويكشف كذلك الحاصلين على الدعم".

لكنه اشترط للتحول للدعم النقدي، أن يكون مربوطًا بمعدل التضخم، على أن ترفع قيمة الدعم بارتفاع معدل التضخم.

وتعليقًا على الدعم الموجهة للخبز، قال ممدوح عمارة، إنه يفضل أن يظل دعم الخبز كما هو، محذرًا الحكومة من تغيير شكل الدعم عن الوضع الحالي.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعا مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
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