ليفربول يتحدى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، منافسه مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في قمة نارية، باختتام الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي:



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الريدز ومان سيتي ، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".



ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي:



يدخل ليفربول مواجهة اليوم وهو في الصدارة برصيد 31 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة بفارق 5 نقاط.



ليفربول ضد مانشستر سيتي:



تعد مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، بمثابة القمة التقليدية الجديدة في آخر عامين بالدوري الإنجليزي، بعدما سيطر الفريقان على منافسات البريميرليج.



ويدخل الفريقان المباراة بدوافع مختلفة، حيث يتطلع ليفربول للثأر من مانشستر سيتي بعد أن حرمه من لقب درع الاتحاد الإنجليزي في المواجهة التي جمعتهما بشهر أغسطس الماضي، في المقابل يأمل مان سيتي في حصد الثلاث نقاط لتضييق الخناق على الريدز.



ويسعى ليفربول في المباراة، لتحقيق الفوز الـ11 له هذا الموسم، من أجل الحفاظ على الانفراد بصدارة البريميرليج وتوسيع الفارق بينه وبين السيتي لـ 9 نقاط، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.



ويستفيد ليفربول في المباراة من جهود الثنائي جوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك، بعدما أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز جاهزيتهما للمشاركة أمام مانشستر سيتي، بينما يفتقد لخدمات كل من جويل ماتيب، وشاكيري، بسبب الإصابة.



في المقابل يسعى مانشستر سيتي حامل اللقب، لتحقيق الثلاث نقاط، من أجل تضييق الفارق على ليفربول وتقليل الفارق إلى نقطتين، أملًا في الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.



ويعاني مانشستر سيتي من عدة غيابات أهمها حارس الفريق إيدرسون الذي يعاني من إصابة، إلى جانب المدافعان الفرنسي إيمريك لابورت، والأوكراني، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الإسباني ديفيد سيلفا الذي يعاني من مشكلة عضلية بفخذه.



ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر يونايتد مع برايتون، وولفرهامبتون مع أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، في تمام الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.