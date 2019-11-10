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أخبار العالم

العراق.. مصرع 10 متظاهرين وإصابة العشرات عقب إطلاق الرصاص الحي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:51 ص
مصرع 10 متظاهرين
مصرع 10 متظاهرين وإصابة العشرات عقب اطلاق الرصاص الحي
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وكالات
لقي ما لا يقل عن 10 متظاهرين مصرعهم وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات خطرة، اليوم الأحد، إثر استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي وسط بغداد؛ حسبما أفادت "سبوتنيك" نقلا عن شهود عيان.

ووفقا للشهود، قامت قوات الفرقة 11 من الجيش العراقي وقوات مكافحة الشغب وفوج طوارئ بغداد، مساء أمس، بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في الطريق الواصل بين شارع الرشيد، وجسر السنك، في قلب العاصمة، ما أسفر عن مقتل 6 متظاهرين، وعشرات الجرحى.

وبحسب المراسلة فإن مصدرا طبيا كشف أن القوات العراقية أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين، في ساحة الخلاني وسط بغداد بالقرب من ساحة التحرير ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات.

من جهته، أكد الناشط العراقي في مجال حقوق الإنسان، علي المكدام، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين المتظاهرين، إثر الرصاص الحي في نفق ساحة التحرير، وسط بغداد.

وأوضح المكدام، أن "قوات حفظ الشغب أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين المتواجدين في النفق الرابط بين السعدون وساحة التحرير، بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".

وأعلن المكدام، وفاة أحد المتظاهرين، في داخل مفرزة طبية في ساحة التحرير، متأثرا بجروحه، مساء أمس.

وحصل الهجوم المسلح على المتظاهرين بالتزامن مع ساعة قطع خدمة الانترنت في عموم البلاد عدا إقليم كردستان، في السادسة مساء حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
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