الجيش السوداني يكشف حقيقة إرسال ألف جندي لـ دعم الجيش الليبي.. فيديو

نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إرسال ألف جندي من قوات الدعم السريع لدعم الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، وذلك بعدما كشفت وسائل الإعلام عن تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا أفاد بأن السودان أرسل في يوليو الماضي ألف جندي إلى ليبيا.



وأكد العميد الحسن، في حديث صحفي له مع قناة "طيبة" الفضائية، أن قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، و​الجيش السوداني​ يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها، لما تمتاز به هذه القوات من مهنية"، مشددا: "نحن لسنا شركة أمنية".



وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن هذه الادعاءات تأتي في إطار الكيد المنهجي للمؤسسات القومية، وأن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم.



وشدد على أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة.



