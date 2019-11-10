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محافظات

سعفان يصل إلى ديوان الغربية لتوقيع اتفاقية لصرف علاوة 10% لعمال القطاع الخاص

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
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أحمد على
استقبل المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك بحضور خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، وديوان عام المحافظة.

ويأتي ذلك من أجل توقيع اتفاقية عمل جماعية؛ لصرف العلاوة الخاصة بالـ١٠٪؜ لمصانع القطاع الخاص بالمحافظة لعام ٢٠١٩.

ومن المقرر أن تسير الاتفاقية بتوقيع ٣٥ شركة من ممثلي شركات المحلة الكبرى، الذين يعملون في قطاع الغزل والنسيج وقطاع الكيماويات.
سعفان يصل إلى ديوان الغربية لتوقيع اتفاقية لصرف علاوة 10% لعمال القطاع الخاص
سعفان يصل إلى ديوان الغربية لتوقيع اتفاقية لصرف علاوة 10% لعمال القطاع الخاص
سعفان يصل إلى ديوان الغربية لتوقيع اتفاقية لصرف علاوة 10% لعمال القطاع الخاص
سعفان يصل إلى ديوان الغربية لتوقيع اتفاقية لصرف علاوة 10% لعمال القطاع الخاص
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