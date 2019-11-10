سونج مدرب الكاميرون: سنهاجم مالي بكل قوة لتحقيق الفوز

تحدث ريجوبير سونج مدرب منتخب الكاميرون الأولمبي عن مواجهة نظيره المالي في الخامسة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



وقال سونج في المؤتمر الصحفي، إنه حزين لخسارة نقطتين أمام غانا، كان يجب أن يكون لدينا إصرار أثناء المباراة للحصول على الثلاث نقاط ولكن المباراة القادمة مهمة جدا حتي نستطيع الاستمرار في البطولة.



وتعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره الغاني بهدف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.



وأشار سونج إلى أنه ستكون لنا استراتيجية بعينها أمام مالي، نستعد جيدا للفوز وتكون استراتيجيتنا أكثر هجومية مع تحفظ دفاعي كبير، رأينا المنافس ولكننا لا نعرف كيف سيلعب في مباراة الغد.



وقال مدرب الكاميرون إن المنافسة ستكون أفضل إذا تواجد كل عناصرنا في المباراة الأولى، إذا أتى لاعبون جدد سيكون الموقف صعبا، ولكن هم معنا بالفريق، الأهم بالنسبة لنا الفريق الذي شارك في المباراة الأولى والأهم علاج السلبيات والأخطاء التي وقعنا فيها، أما بالنسبة لمواجهة مصر فلن تكون مباراة صعبة بل ستكون مباراة ممتعة.



وشدد سونج على أنه لن يتحدث حاليا عن مواجهة مصر، فتركيزه الآن على مواجهة مالي غدا حتي لا نفقد تركيزنا، ثم بعد ذلك التفكير في مواجهة مصر.



وقال إنه يري أن عدم وجود نجم كبير في المنتخب ميزة كبيرة للمنتخب، إذا وضعوا في اعتبارهم أنهم نجوم سنخسر، نحن الآن سعداء بالمجموعة الكاملة المتواجدة معنا، هم كلهم مستوي واحد، احنا بنكبر وبنتطور وبنتعلم، لم أكن نجما كان هناك نجوم أكبر مني، الفرد جزء من المجموعة، احنا مرتكزين على المجموعة كلها.



وأشار سونج إلى أنه الروح المعنوية مرتفعة بالفريق، وكان لدينا وقت للتفكير والعمل بشكل صحيح، اللاعبون الآن مركزون جيدا، من الممكن أن نقدم شيئا أفضل، أرى أنهم مازالوا في البداية ما شجعنا كجهاز فني لأنهم يشعرون بالمسؤولية.