بالصدفة.. عمال بناء يكتشفون بقايا ثكنة عسكرية اختفت منذ 10 آلاف عام

اكتشف عدد من عمال البناء في إحدى الولايات في أمريكا لإنشاء مفترق طرق ، رؤوس حربية وأدوات حجرية يعود تاريخها إلى 10 آلاف فهي حقبة تاريخية لا يفقه عنها شيئا كثير من المؤرخين فهي قديمة جدا .





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية ، أن العمال عثروا على ملابس حربية و اسلحة عتيقة عدة قطع أثرية مختلفة بينها سكاكين، بالإضافة إلى حفرة لإشعال النار أثناء عملهم و استوقفهم تلك الأدوات التي شاهدوها كأنها ثكنة عسكرية و لكنها قديمة للغاية .





قام وفد من الباحثون بتحليل الآثار التي أكتشفها عمال البناء ، وقال أحد الباحثون المشاركون إن تلك القطع الاثرية قديمة للغاية وتعود إلى حقبة زمنية بعيدة ولتحديد تلك الحقبة لابد من دراسة قوية للمكان جغرافيا.



