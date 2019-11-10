بالصدفة.. عمال بناء يكتشفون بقايا ثكنة عسكرية اختفت منذ 10 آلاف عام

اكتشف عدد من عمال البناء في إحدى الولايات في أمريكا لإنشاء مفترق طرق ، رؤوس حربية وأدوات حجرية يعود تاريخها إلى 10 آلاف فهي حقبة تاريخية لا يفقه عنها شيئا كثير من المؤرخين فهي قديمة جدا .
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية ، أن العمال عثروا على ملابس حربية و اسلحة عتيقة عدة قطع أثرية مختلفة بينها سكاكين، بالإضافة إلى حفرة لإشعال النار أثناء عملهم و استوقفهم تلك الأدوات التي شاهدوها كأنها ثكنة عسكرية و لكنها قديمة للغاية .
قام وفد من الباحثون بتحليل الآثار التي أكتشفها عمال البناء ، وقال أحد الباحثون المشاركون إن تلك القطع الاثرية قديمة للغاية وتعود إلى حقبة زمنية بعيدة ولتحديد تلك الحقبة لابد من دراسة قوية للمكان جغرافيا.
جدير بالذكر أن ذلك الكشف النادر يعطي لمحة عن كيف أصبحت أمريكا الشمالية أكثر قابلية للسكن بعد نهاية العصر الجليدي الأخير،