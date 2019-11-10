حافظ أبو سعدة: نفذنا 70% من توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر استجابت لعدد كبير من التوصيات، التى تلقتها خلال الاجتماعات السابقة للمجلس الدولى لحقوق الإنسان.



وأكد أبو سعدة أن مصر تلقت 300 توصية من 121 دولة، ونفذت ما يتخطى نسبة الـ70 ٪ منها.



وأضاف حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي أن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية من أبرز الإنجازات فيما يتعلق بالاستجابة للتوصيات، وكذلك ملف تمكين المرأة ومواجهة العنف الذى يستهدفها، فإصدار عدد من التشريعات فى هذا الإطار كان من ضمن التوصيات التى تم تنفيذها، وكذلك التعديلات الدستورية التى خصصت نسبة كبيرة لحواء فى المجالس النيابية".

