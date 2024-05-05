أحمد مصطفى: الزمالك توج بلقب أفريقيا لسيدات الطائرة عن جدارة واستحقاق

أعرب أحمد مصطفي رئيس جهاز كرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للعام الثاني على التوالي، والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.

وفاز طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وقال أحمد مصطفى، إن الجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي، ولاعبات الفريق ظهروا بمستوى مميز خلال البطولة، وكانوا على قدر المسؤولية، واستطاعوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

وواصل: نهدي لقب بطولة إفريقيا إلى جماهير الزمالك العظيمة التي دعمت الفريق منذ أول لقاء في البطولة حتى المباراة النهائية.

واختتم: أشكر الجهاز الفني واللاعبات على الجهد الذي بُذل خلال منافسات البطولة، وتجاوزهم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتهم خلال البطولة.