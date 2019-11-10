أحمد زاهر أمام محمد رمضان في البرنس

انضم الفنان أحمد زاهر الى فريق عمل مسلسل "البرنس"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2020.



يشار إلى أن اسم البرنس هو اسم عائلة محمد رمضان خلال أحداث المسلسل، ويكون اسم شهرة عائلته فى المنطقة الذى يعيش فيها هو "عيلة البرنس".



ويعقد مخرج المسلسل محمد سامى جلسات عمل مع الجهة المنتجة لاختيار باقي فريق العمل الذي سيشارك بطولة المسلسل.



ويعود رمضان للتعاون مع محمد سامى للمرة الثانية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" العام قبل الماضى، ويتم عقد جلسات مستمرة بشكل يومى للاتفاق على تفاصيل العمل.