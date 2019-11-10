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فن

سوسن بدر تواصل تصوير مسلسل بخط الإيد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:54 م
سوسن بدري
سوسن بدري
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة سوسن بدر من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور لكواليس مسلسل "بخط الإيد".

مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، وميرنا نور الدين، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة".
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