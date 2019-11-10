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رياضة

فيورنتينا يسقط بخماسية أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:56 م
فريق كالياري
فريق كالياري
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محمد السعيد
سقط فريق فيورنتينا أمام مضيفه كالياري بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف كالياري عن طريق ماركو روج في الدقيقة 17، وفابيو بيساكاني في الدقيقة 26، وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 34، وجواو بيديو في الدقيقة 54، ورادجا ناينجولان في الدقيقة 65، بينما جاءت أهداف فيورنتينا عن طريق دوسان فالهوفيتش في الدقيقة 75 و87.

وبهذا الفوز رفع كالياري رصيده إلى النقطة 24 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 16، في المركز الثامن.
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