اخر كلمات محمود قبل الحادث المروع ورحيل غالية عروس طلخا فى حادث موتوسيكل الموت

"هى بنتى وانا ابوها واللى بينا صعب انكم تفهموه"، آخر ما كتبه محمود خطيب الفقيدة غالية والتى دهسها لودر عقب عقد قرانها اول امس.

يرقد محمود فى حالة خطيرة بالمستشفى عندما يفيق لثوان يصرخ "غاليه انتى فين"، ثم يغيب عن الوعى ويحاول الاطباء انقاذه خاصة ان ساقه معرضة للبتر لانها مصابة بتهتك شديد.



اهالى شرنقاش فى حالة حزن وبكاء لرحيل غالية وضياع الفرحة والحلم الذى انتظره الاثنان منذ سنوات،

وقالت منى احمد احد جيران الفقيدة: غاليه كانت نوارةالمكان الكل بيحبها واتقدم ليها خطاب كثير لكن الحب ربطها بمحمود وتمت خطوبتهم فى شهر مايو السنه اللى فاتت وكانوا فرحانين اوى وبيستنوا كتب الكتاب والفرح بفارغ الصبر وكل الناس فى البلد كانت فرحانه ليهم ربنا يرحمك يا غاليه ويشفيك يا محمود".



وأكد أحمد، احد اصدقاء محمودؤ ان محمود "كان فرحان وبيعزم اى حد يقابله، غالية كانت روحه وحتة منه كان بيعتبرها كل حاجه عنده، محمود جدع ومكافح وكان بيعمل المستحيل عشان غاليه وجهز العفش وجاب احسن حاجه ليها ،حبهم كان كبير اوى ربنا يصبره على ما ابتلى بيه يارب ويرحمها".



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربيني مأمور مركز طلخا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ولودر على طريق شرنقاش - طلخا.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى غالية جمال يوسف 20 عاما ومقيمة قرية شرنقاش التابعة للمركز، وإصابة خطيبها ويدعى محمود جمعة 23 عاما، بإصابات خطيرة وحرر محضر بالواقعة.