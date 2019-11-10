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فن

في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف معكم منى الشاذلي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:38 م
كندة علوش
كندة علوش
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أحمد إبراهيم
تحل الفنانة كندة علوش ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد غياب عامين، في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل على فضائية سي بي سي.

تروي كندة كواليس غيابها لفترة عن الوسط الفني، بعد إنجابها لابنتها (حياة)، وتتحدث عن مشاعر الأمومة التي تعيشها خلال هذه الفترة.

وقالت الفنانة السورية إن حياتها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف في غاية الروعة، وأنهما يساندان بعضهما على طول الخط، وتشارك كندة جمهور معكم في بعض الاختبارات الخاصة بحياتها وانطباعتهم عنها وعن الفنان عمرو يوسف.

وحكت كندة عن الذكرى العاشرة لمجيئها مصر قبل عشرة أعوام، فيما أعربت عن امتنانها للشعب المصري الذي تشعر بحالة الحب والحفاوة في ترحابه واستقباله لكل السوريين.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة تنضم علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف للقاء إلى جوار كندة؛ للحديث عن صداقتها بزوجة أخيها وكواليس علاقتهما القوية.

وتشارك كندة شقيقة زوجها في مجموعة من الألعاب الترفيهية وسط تفاعل الجمهور؛ وكذا تتحدثتا عن الفوارق بين العادات السورية والمصرية.
في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف معكم منى الشاذلي
في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف معكم منى الشاذلي
في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف معكم منى الشاذلي
في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف معكم منى الشاذلي
في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف معكم منى الشاذلي
في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف معكم منى الشاذلي
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