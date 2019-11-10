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مصطفى بكري: الإخوان أهدروا أكثر من 14 مليون جنيه في الطعام بقصر الاتحادية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:49 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن كتابه "مرسي في القصر" تحدث أثناءه عن كيفية تحويل قصر الاتحادية لمطعم كبير لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية المتطرفة.

وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الإهمال كان سيد الموقف في تلك الفترة، مؤكدا أن معدلات النظافة تراجعت بشكل كبير وواضح داخل أروقة القصر أثناء تولي محمد مرسي الحكم.

ونوه مصطفى بكري، بأن "محمد مرسي" وأعوانه من الجماعة الإخوانية الإرهابية تناولوا طعاما خلال عام ونصف، يقدر بـ 14 مليون ونصف جنيه داخل قصر الاتحادية، على حساب الدولة وكان يتم نقل الأطعمة من قصر الاتحادية لمكتب الإرشاد.
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