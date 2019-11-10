مصطفى بكري: الإخوان أهدروا أكثر من 14 مليون جنيه في الطعام بقصر الاتحادية

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن كتابه "مرسي في القصر" تحدث أثناءه عن كيفية تحويل قصر الاتحادية لمطعم كبير لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية المتطرفة.





وأضاف مصطفى بكري ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الإهمال كان سيد الموقف في تلك الفترة، مؤكدا أن معدلات النظافة تراجعت بشكل كبير وواضح داخل أروقة القصر أثناء تولي محمد مرسي الحكم.



