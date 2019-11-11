اوعى تستسلم إحنا في ضهرك.. جمهور رامي جمال يشعل السوشيال ميديا بعد إصابته بـ البهاق

أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر".



وعبر جمهور رامى جمال عن دعمه ومساندته له متمنين له الشفاء العاجل وانهالت عليه التعليقات كالتالى:



وعلق الفنان محمد نور قائلًا: "إيه اللى انت بتقوله ده دى حاجة عادية زى اي حاجة انت جميل وكل الناس بتحبك فنان كبير وانا من اول جمهور وانا اول واحد قولتلك غنى اخويا وصاحبي بحبك".



وكتب الشاعر أمين حسين: "حبيبي ياروما يا صديقي المحترم ربنا يعافيك ويشفيك الناس حبت فنك والحانك شخصية سيرتك الباقي كله شكليات ربنا يطمنك ويفرحك وكل اخواتك وحبايبك في ضهرك دايما".



‏‎شفاك الله وعافاك انا ماما جالها ده نتيجه نقص فيتامين في الجلد وانتشر في جسمها وراحت لدكتور ما شاء الله عليه اداها علاج وجلسات ووقف انتشاره. علشان ميطلعش للوجه والحمد لله مظهرش في الوجه ووقف انتشاره. وطبعا كان قبلها دكاتره كتير ومستشفي الجلديه وجلسات كتير. اللي عايزك يقبلك زيمانت.



‏‎‎اسم الله عليه💔💔💔💔💔💔💔💔

والله حرام ع اي حد يحسسه انه غريب او فيه حاجة غلط ب نظرة بس مش كلام كمان

يارب يكمل وما يسمعش لكلام حد

ربنا يقويه ويصبره.



‏‎الف سلامة عليك والحمد لله انو بهاق وليس اي مرض خبيث او خطير

واللي ما بيتقبلك صدقني هو المريض

تحية الك و لكلشي قدمتو و ناطرين منك الاحلى كمان.



‏‎ربنا يقويك ⚘ وربما يكون خير لتزيد ثروتك عندالله رزقك بيدالله، لازم تكون أول مشهور ناشط في مجال توعية المجتمع (حولها لخير) ولازم الناس توعي أولادها لإن التنمر بسبب لون البشرة بيأذي ويدمر ناس كتير والأطفال بالذات.



‏‎لا طبعا متعتزلش اغانيك وصوتك وكل حاجة حرام تروح كدة .. البهاق مش المرض اللي يخليك تغير مسار حياتك عشانه دة مجرد تغير بسيط في الشكل طول ما انت واقف على رجلك وبصحتك كمل طريقك زي ما انت واقوى من الاول كمان ويتقبلك اللي عايز واللي مش عايز براحته مش هيخسرك.



‏‎الف سلامة عليك

المرض دا اختبار من ربنا متخلهوش ينهى حياتك علشان تفكيرك فى حكم البشر عليك زمان كنت هقولك الناس مخها كان على قدو لاكن الان فى وعى كبير جدا واللى مش عارف بيبحث وبيعرف يعنى متهتمش بقلة من الناس هتنتقد شكلك لان هى دى الحياة فيهااللى هيقف جنبك واللى هيبقا ضدك ربنا ينصرك.



‏‎‎البهاق لا هو معدي ولا بيأثر على صحتك العامة ولا يمنعك من أي عمل.. كمل حتى عشان كل المرضى اللي ممكن يشوفوك نموذج ملهم ويكملوا حياتهم .. الف سلامة عليك.



يذكر ان رامي جمال كتب مؤخرًا عبر حسابه على "تويتر":" الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".



وتابع:" وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".



واختتم حديثه قائلًا :" یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".







