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فن

غدا.. عاصي الحلاني في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 02:33 ص
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
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آيه عاطف
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الاثنين حفلا فنيا للمطرب اللبناني عاصي الحلاني، وذلك ضمن فعاليات الدورة ٢٨ من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أغنيات " الحلاني" بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.
ويشارك في الحفل نجوم الأوبرا أشرف وليد، وسارة زكي، وأحمد سعيد، وأميرة أحمد.

يذكر ان افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
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