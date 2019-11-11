أخبار الفن| إصابة رامي جمال بالبهاق .. السبب الحقيقي لوفاة هيثم احمد زكي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
تقبلوني بيه ولا اسيب الفن .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره؟
أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، وقال رامي :" الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".
دوخة والعلاج النفسي.. ماكييره الخاص يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هيثم أحمد زكى.. فيديو
كشف الماكيير محمود معوض أن الشعور بالوحدة هو السبب الحقيقى وراء وفاته وأنه كان شخصًا طيبًا فوق أي تصور، وأنه قبل وفاته بأسبوع طلب منه البحث عن أقاربه في الشرقية وأخبره أنه يريد الوصول إليهم بأي طريقة.
نقيب بدرجة إنسان .. أشرف زكي سرق قلوب النجوم بعد رحيل هيثم أحمد زكي
أثار موقف الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تجاه الفنان الراحل هيثم احمد زكى اعجاب الكثير من الوسط الفنى، مؤكدين على ان النقيب ليس فقط كلمة يرددها ولكن هى فعل يعبر به عن القوى الناعمة، ويعتبر رب الأسرة الذي يهتم بكل تفصيلة تخص الممثل ولعل موقفه الإنساني مع الفنان الراحل من خلال موافقته على استلام جثمان الراحل من مشرحة زينهم لعدم وجود أحد من أقاربه كان بمثابة موقف إنساني ورد فعلى للمعنى الحقيقة لمنصب نقيب الممثلين.
حبيب الملايين وأنا أولهم .. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ عمرو دياب.. شاهد
نشر الفنان أحمد حلمى صورة له مع عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
تألقت الفنانة مروة ناجي في حفلها الغنائي عبى خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورتة الـ 28.
وائل جسار يشعل حفل الموسيقى العربية بـ غريبة الناس.. صور
أحيا الفنان وائل جسار، حفل غنائي ضخم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28.
تقبلوني بيه ولا اسيب الفن .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره؟
أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، وقال رامي :" الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".
دوخة والعلاج النفسي.. ماكييره الخاص يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة هيثم أحمد زكى.. فيديو
كشف الماكيير محمود معوض أن الشعور بالوحدة هو السبب الحقيقى وراء وفاته وأنه كان شخصًا طيبًا فوق أي تصور، وأنه قبل وفاته بأسبوع طلب منه البحث عن أقاربه في الشرقية وأخبره أنه يريد الوصول إليهم بأي طريقة.
نقيب بدرجة إنسان .. أشرف زكي سرق قلوب النجوم بعد رحيل هيثم أحمد زكي
أثار موقف الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تجاه الفنان الراحل هيثم احمد زكى اعجاب الكثير من الوسط الفنى، مؤكدين على ان النقيب ليس فقط كلمة يرددها ولكن هى فعل يعبر به عن القوى الناعمة، ويعتبر رب الأسرة الذي يهتم بكل تفصيلة تخص الممثل ولعل موقفه الإنساني مع الفنان الراحل من خلال موافقته على استلام جثمان الراحل من مشرحة زينهم لعدم وجود أحد من أقاربه كان بمثابة موقف إنساني ورد فعلى للمعنى الحقيقة لمنصب نقيب الممثلين.
حبيب الملايين وأنا أولهم .. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ عمرو دياب.. شاهد
نشر الفنان أحمد حلمى صورة له مع عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
مروة ناجي تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الدورة 28.. صور
تألقت الفنانة مروة ناجي في حفلها الغنائي عبى خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورتة الـ 28.
وائل جسار يشعل حفل الموسيقى العربية بـ غريبة الناس.. صور
أحيا الفنان وائل جسار، حفل غنائي ضخم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28.