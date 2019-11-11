أخبار الفن| إصابة رامي جمال بالبهاق .. السبب الحقيقي لوفاة هيثم احمد زكي

كشف الماكيير محمود معوض أن الشعور بالوحدة هو السبب الحقيقى وراء وفاته وأنه كان شخصًا طيبًا فوق أي تصور، وأنه قبل وفاته بأسبوع طلب منه البحث عن أقاربه ‏في الشرقية وأخبره أنه يريد الوصول إليهم بأي طريقة.أثار موقف الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تجاه الفنان الراحل هيثم احمد زكى اعجاب الكثير من الوسط الفنى، مؤكدين على ان النقيب ليس فقط كلمة يرددها ولكن هى فعل يعبر به عن القوى الناعمة، ويعتبر رب الأسرة الذي يهتم بكل تفصيلة تخص الممثل ولعل موقفه الإنساني مع الفنان الراحل من خلال موافقته على استلام جثمان الراحل من مشرحة زينهم لعدم وجود أحد من أقاربه كان بمثابة موقف إنساني ورد فعلى للمعنى الحقيقة لمنصب نقيب الممثلين.نشر الفنان أحمد حلمى صورة له مع عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".تألقت الفنانة مروة ناجي في حفلها الغنائي عبى خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورتة الـ 28.أحيا الفنان وائل جسار، حفل غنائي ضخم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28.