حبيب الملايين وأنا أولهم .. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ عمرو دياب.. شاهد

نشر الفنان أحمد حلمى صورة له مع عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق أحمد حلمى قائلا "حبيب الملايين وأنا أولهم".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





الاساطير - قلبى - إيه الجمال ده.



يذكر أن الفنان أحمد حلمى، قال إن فيلمه الأخير "خيال مآتة" ليس على نفس مستوى الأفلام التى سبقته، لذلك لم يحقق نفس الإيرادات التى حققتها أفلامه السابقة، لافتًا إلى أن الفيلم بمقاييس النجاح فهو حقق 40 مليون جنيه حتى الآن.