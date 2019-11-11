نقيب بدرجة إنسان .. أشرف زكي سرق قلوب النجوم بعد رحيل هيثم أحمد زكي

أثار موقف الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين تجاه الفنان الراحل هيثم احمد زكى اعجاب الكثير من الوسط الفنى، مؤكدين على ان النقيب ليس فقط كلمة يرددها ولكن هى فعل يعبر به عن القوى الناعمة، ويعتبر رب الأسرة الذي يهتم بكل تفصيلة تخص الممثل ولعل موقفه الإنساني مع الفنان الراحل من خلال موافقته على استلام جثمان الراحل من مشرحة زينهم لعدم وجود أحد من أقاربه كان بمثابة موقف إنساني ورد فعلى للمعنى الحقيقة لمنصب نقيب الممثلين.



ودفع هذا الموقف عدد من النجوم لإبداء إعجابهم بموقفه الإنساني قبل أن يكون نقيبا للممثلين.



نشر الفنان حسن الرداد صورة للفنان أشرف زكى نقيب الممثلين على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق عليها قائلا: "الاستاذ المحترم دكتور أشرف زكي مش عارف أشكر حضرتك ازاي على جدعنتك ومواقفك الانسانية الصادقة مع كل الفنانين علي مدار سنين طويلة انا شهد علي كتير اوي منها واخرهم اخونا المغفور له بأذن الله هيثم احمد زكي كنت واقف كأب وصديق وأخ بكل حب وصدق مش عشان منصبك كنقيب لكن عشان حضرتك راجل محترم وجدع وضهر حقيقي لنا كلنا ،حقيقي انا فخور اني انتمي لنقابة حضرتك نقيبها وفخور اني اعرف حضرتك وانك استاذي ربنا يكرمك ويوفقك ويديك الصحة شكرا استاذي العزيز".



ونشرت نجلاء بدر صورة للفنان أشرف زكي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة "تقديري واحترامي لشخصك وذاتك اول من وقف في ظهر كل منا اول من بادر بيده للمساعدة كنت، وما زلت تستحق منا كل الحب الرجل المناسب في المكان المناسب الأخ والصديق والضهر والسند شكرا لك".



وجهت الفنانة روجينا من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" رسالة مؤثرة لزوجها الفنان أشرف ذكى، بعد موفقه الإنسانى.



ونشرت الفنانة روجينا صورة تجمعها بالفنان أشرف ذكى، وعلقت عليها: "ما انا كنت صغيرة ومش فاهمة وبحبه وأنانية وعايزاة جنبى باستمرار وكانت كل مشكلنا اول الجواز انت بتفضل النقابة عليا يعنى ممكن يلغى معاد مهم ليا عشان رايح مستشفى او بيحل مشكلة فى تصوير أو فيه واجب عزاء لغاية ماربنا حب يعلمنى او ياباني أو يربينى ماهو تربيتة أعظم تربية فيحصلى حادثة موت واقعدفى المستشفى اربعين يوم ماهونش عليا غير اهلي والناس وزميلى ووقفهم جنبى مكنش فيه حاجة اسمها وقت زيارة الناس على طول موجودة والله على جبر الخاطر والناس بتطبط عليك وانت فى أشد الاحتياج".



وتابعت: "الناس دى ماكنش بتجيلى انا كانت بتيجى لاشرف لانها كانت بترد اللى بيعملة معاهم لان هو كل سعادته فى الدنيا وهو بيساعد حد وهو واقف جنب حد وهو بيواسى حد وهو بيحل مشكلة لحد وعمرة مافرق بين كبير وصغير من ساعة الدرس دا اتعلمت انوا فية حد فى الدنيا يبقى هو الأمان السند هو دا اللى هكلمه اول ما يحصلى حاجة دا نقيبى أشرف ذكى واتعلمت كمان ان بيعملوا اشرف جوزى هيترد ليا انا وبناته وهيبقى فى ميزان حسناتك هعيش انا وبناتك فخورين بيك ياحبيبى ربنا يحفظك لنا ويديك الصحة وطولة العمر".



أما إنجي علي نشرت صورة لها تجمعها بالفنان أشرف زكي وعلقت عليها قائلة: "الدكتور أشرف زكى الاخ والصديق وعشرة السنين حقيقي من الشخصيات المحترمة والجدعه اللى الواحد لازم يقولها مش عارفة اتكلم عن إيه ولا إيه من مواقف كتير مع كل الناس فى حزنهم وفى فرحهم وفى مشاكلهم فى اى وقت".



وأضافت: "تليفونك مفتوح للناس كلها اللي أنا شايفاه دلوقتي من كمية الحب والاحترام والتقدير اللي الممثلين بيتكلموا فيه عنك وعن شهامتك وجدعنتك معاهم فى مواقف كثيرة ، وآخر موقف وقوفك مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الله يرحمه ،يؤكد فعلا إن يابخت الممثلين فعلا بنقيب زى أشرف زكى ، ياريت يكون في نقيب زي حضرتك عندنا كإعلاميين رجل الموقف المخلص .. شكرا دكتور أشرف زكي ".



وعلقت دنيا سمير غانم على موقف أشرف زكى الإنسانى عبر حسابها على انستجرام قائلة : "د/ أشرف زكي أنا بشكر حضرتك جدا، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه لكن عشان مواقف إنسانية كتير جدا كلنا شفناها من حضرتك علي مدار سنين طويلة هي حقيقي طالعة من قلبك مش بس عشان منصبك كنقيب مبيفرقش بين فنان كبير او صغير" .



بينما علق محمد رمضان قائلا " هذه الصورة بعد عزاء صديقي النجم هيثم أحمد زكي رحمة الله عليه، كان لابد ان اشكر نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي علي وقوفه دائمًا في الصفوف الأولي في اي شدة يمر بها اي من ابناء نقابتنا " نقابه المهن التمثيلية " شكرًا أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون دكتور #أشرف_زكي ".