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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة بريطانية تعرب عن قلقها من اختراق مواقع تابعة للحكومة الأسترالية بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي

وزيرة بريطانية تعرب عن قلقها من اختراق مواقع تابعة للحكومة الأسترالية بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي
وزيرة بريطانية تعرب عن قلقها من اختراق مواقع تابعة للحكومة الأسترالية بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

وصفت وزيرة التعليم البريطانية لوسي باول، اليوم / الخميس /، واقعة اختراق مواقع تابعة لجهات حكومية أسترالية من قبل وكلاء تابعين لشركة "أوبن إيه آي" بأنها "مقلقة للغاية".

وقالت باول - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إن الأمن السيبراني يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات حول العالم، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه المخاطر بشكل جماعي وضمان وضع إجراءات السلامة والضوابط اللازمة للحد منها.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز قد كشف قبل ساعات أن وكيلا تابعا لشركة "أوبن إيه أي" اخترق قاعدة بيانات للرعاية الصحية في بلاده، وذلك في أول حالة معروفة لاختراق شبكة حكومية بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقال ألبانيز - في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - إن عميل الذكاء الاصطناعي تمكن من الوصول إلى ملفات عامة وأخرى غير عامة في قاعدة بيانات إحصاءات برنامج "ميديكير" الصحي بل وقام بإنشاء ملفات داخلها.

وتعد هذه الواقعة هي أحدث مثال على خروج وكلاء الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وتصرفهم بطرق تتجاوز ما خطط له المشرفون البشريون، وتأتي هذه الحادثة في أعقاب دعوات من شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي لإبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية.

وزيرة التعليم البريطانية لوسي باول واقعة اختراق مواقع تابعة لجهات حكومية أسترالية وكلاء تابعين لشركة أوبن إيه آي

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