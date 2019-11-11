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فن

تقبلوني بيه ولا اعتزل الغناء .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:06 ص
رامي جمال
رامي جمال
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آيه عاطف
أعلن الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، من خلال حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال رامي :" الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وتابع:" وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

واختتم حديثه قائلًا :" یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".
تقبلوني بيه ولا اعتزل الغناء .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره
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