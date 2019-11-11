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أخبار العالم

بومبيو: الولايات المتحدة تؤيد إجراء انتخابات جديدة في بوليفيا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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أ ش أ
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي تأييد بلاده الكامل لإجراء انتخابات جديدة في بوليفيا وتشكيل هيئة محكمة انتخابية جديدة بها من أجل ضمان نزاهة الانتخابات التي تعكس إرادة الشعب البوليفي.

وأضاف بومبيو في تصريح اليوم:"الأحد أنه من أجل استعادة المصداقية للعملية الانتخابية، فإنه يجب على جميع مسئولي الحكومة والمنظمات السياسية المتورطة في انتخابات 20 أكتوبر المشوبة بالأخطاء التنحي عن العملية الانتخابية".

وأبدى الوزير الأمريكي إشادته بعمل منظمة الدول الأمريكية التي وجدت العديد من المخالفات المقلقة في انتخابات بوليفيا في 20 أكتوبر الماضي.

وتابع بومبيو: "نحث منظمة الدول الأمريكية على إرسال بعثة إلى بوليفيا للإشراف على العملية الانتخابية الجديدة ولضمان أن تكون المحكمة الانتخابية الجديدة مستقلة حقًا وتعكس شريحة واسعة من المجتمع البوليفي الذي يستحق انتخابات حرة ونزيهة، كما ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف خلال هذا الوقت العصيب وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان نجاح ديمقراطية بوليفيا".
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