أهلي 2003 يواجه الإسماعيلي في بطولة الجمهورية غدا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ غدًا الثلاثاء مع مضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.



فريق ٢٠٠٣ بالأهلي يسعى لتحقيق فوز جديد علي حساب الاسماعيلي لاستعادة تألقه في بطولة الجمهورية ومواصلة تقديم عروضه المميزة، والمنافسة على اللقب.



ويمتلك الأهلي في رصيده ١٩ نقطة من ٨ مباريات، جمعها من الفوز على سموحة ٢ – صفر، والتعادل مع الزمالك سلبيًا، ثم الفوز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وعلى طنطا ٥ – ١، وخسر أمام دجلة ١ – ٢، وفاز على أسوان ٣ – صفر، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه، علمًا بأنه لم يلعب في الجولتين السابعة والثامنة لعدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وعلاء مأمون طبيبا وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال وأحمد ممدوح أخصائيا للتدليك.



