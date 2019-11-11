بفضل مبادرات الرئيس.. مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن 20 ألف غارم وغارمة.. صور

وجه اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، تحية إلى الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم فداء الوطن موجها التحية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أطلق العديد من المبادرات منها سجون بلا غارمات تم خلالها إطلاق 20 ألفا و888 غارما وغارمة، وإصدار قرارات جمهورية الإفراج بالعفو عن عدد من للنزلاء 19 ألفا و498 نزيلا بالعفو مما ساهم فى سعة كبيرة فى السجون، ومبادرة 100مليون صحة وعلاج أكثر من 5 آلاف حالة فى هذا الشأن من فيروس" سى".



وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات المنتدى الثالث السجون، بأن الوزارة تحرص على تأهيل السجناء وإعادة دمجهم فى المجتمع، وأن المنتدى الثالث جاء لكشف زيف الادعاء عن السجون ضد كل حاقد.



وأشار إلى أن جميع السجناء مودعين بموجب قرارات النيابة العامة أو حكم قضائي ولا يوجد مسجون واحد دون قرار من جهات التحقيق المختصة.



وأوضح بأن أقارب السجناء قاموا بزيارتهم فى الأطر القانونية والموضوعة، فضلا عن ممثلى السفارات بشأن المتهمين الأجانب المحبوسين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب ويتم تطبيق قيم حقوق الإنسان بالنسبة لكافة النزلاء وتوفير لوحة الرعاية الاجتماعية والصحية والتحديث المستمر لقطاع السجون فى المبنى الهيكلى للسجون والمستشفيات جديدة ومدونة بأحدث الأجهزة.





وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الثالث للسجون بمنطقة طرة برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعلاء لقيم حقوق الإنسان.



ويشارك فى الحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية أبرزهم اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات وممثلين عن منظمات دولية وأعضاء من مجلس النواب والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعدد من الإعلاميين أبرزهم محمد الباز، وائل الإبراشي ومصطفى بكرى ونشأت الديهى، حمدى رزق، للاطلاع على الاحوال الصحية والمعيشية للنزلاء.



وتفقدت الوفود المشاركة معرض الأثاث لمنتجات نزلاء السجون ومعرض السلع الغذائية ومصانع الأخشاب ومزارع النعام والعجول والقائم عليها السجناء.



الجدير بالذكر بأن وزارة الداخلية تولى اهتماما كبيرا بإدارة السجون أوضاع النزلاء الصحية والاجتماعية ووضعت السياسات والخطط، وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية وحرصت على صقل قدرات العاملين بقطاع السجون وصاغت لتنمية مهاراتهم الوظيفية وقدراتهم المهنية البرامج والدورات التدريبية.



كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية، تسعى للإصلاح والتهذيب، هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين، لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج وإعادة دمجهم فى المجتمع.

