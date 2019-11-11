تعرف على تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزرقا بـ دوري الدرجة الثانية

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة اليوم في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمود شكري وخالد الحسيني ومصطفى صابر ومحمود صقر ومحمد جمال وصاوي مصطفى ومحمد جمعة شيكا ومحمود نبيل وحمادة ناصر ووليد حسن وأحمد حسني.



ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد ٩ نقاط بعد الفوز على الداخلية والنصر وبتروجت.