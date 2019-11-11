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أهم قانون في مجال الآثار.. حواس يكشف خطة الدولة لمواجهة الآثار المهربة ..فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير أن مجلس النواب وافق خلال الفترة الأخيرة على قانون في منتهى الأهمية، يعتبر أهم قانون تمت الموافقة عليه في مجال الآثار، وهو قانون يتيح للدولة الحصول على معلومات حول خروج القطع الأثرية من مصر بطرق شرعية.

وأضاف عالم الآثار الكبير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث المساء عبر فضائية "إم بي سي مصر" أنه في حالة تطبيق هذا القانون سيحد تمامًا من صالات المزادات التي تعطي المعلومات عن الآثار المهربة.

وتابع عالم الآثار الكبير أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية داخل مصر إلا بالقانون، لأن القضايا في الخارج لن تفيد مصر.

وأشار عالم الآثار الكبير الى أن البرلمان وافق على القانون وسيتم التواصل مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار ولجنة الآثار المستردة لمعرفة كيفية تفعيل هذا القانون، مؤكدًا: "القانون يحد من عناد صالات المزادات".
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