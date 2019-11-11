متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

تألقت خلال هذا الأسبوع الفنانة الشابة منة فضالى، بمجموعة كبيرة متنوعة ورائعة من فساتين السهرة، وملابس الكاجوال و يولك جديد.



فقد سيطرت الأناقة والرقي على أغلب إطلالات منة فضالى من خلال ظهورهها هذا الأسبوع في مختلف المناسبات، مما جعلها محط أنظار العديد.



تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صور الفنانة منة فضالى فى آخر ظهور لها، متسائلين: "اتخطبتى"، ومنة فضالى تتجاهل الرد على جمهورها .



وظهرت الفنانة منة فضالى فى آخر ظهور لها، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعة من الصور السيلفى التى ظهرت فيها بخاتم أشبه بـ الدبلة وهو ما أثار الجدل من ناحية الجمهور.



وظهرت منة فضالي بـ بنطال رياضي باللون الأسود، ومعه تى شيرت باللون الأبيض، وانتعلت حذاءً باللون الأبيض، وارتدت قفازات لليد باللون الكحلى، ورفعت شعرها على طريقة ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالاتها الشبابية، وتلقت منة فضالي عدد من التعليقات من جمهورها الذين عبروا عن إعجابهم بالصورة وكتبوا لها: "قمر وعسلل" و"أحلى فنانة في مصر" كما تلقت عرضا للزواج وكتب أحد متابعيها لها " تتجوزيني" .



وتألقت الفنانة منة فضالي بإطلالة انيقة، مرتدية فستان باللون الاصفر الكنارى، يتميز بالقماش الستان، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج التى زادت من جمالها.



لذلك نعرض لكم ابرز الاطللالات التى نالت إعجاب أغلب متابيعها هذا الاسبوع..اليكم الصور...