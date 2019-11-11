سامح عاشور يوضح طريقة التصويت والفرز الجمعية العمومية القادمة

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجاري، للنظر في زيادة المعاشات، واعتماد ميزانيات النقابة لأعوام 2016 و2017 و2018 سيكون التصويت بها كتابة، وليس برفع الأيدي تفاديا للالتباس.



وأضاف عاشور" خلال فيديو بث عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إلى أن عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج جميعها ستكون بمقر النقابة العامة برمسيس، مؤكدا: "لا غبار على كل الآليات المتوفرة من أجل سماع صوت المحامين فيما يعرض عليهم".



ورد نقيب المحامين، على إدعاء البعض بأن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يراجع الميزانيات، قائلا: "الجهاز لديه مكتب دائم بمقر النقابة، ويراجع ما يريده يوميا من مستندات، وأصدر ملاحظاته وردت عليها النقابة ثم أجاز الموازنات للعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها، وطبقا لقانون الجهاز إن وجد ما يمثل جريمة يحيلها للنيابة العامة مباشرة"، متابعا: "في تاريخ 6/12/2018 صدق مجلس النقابة على موازنتي 2016 و 2017، وفي 4/4/2019 صدق المجلس على موازنة 2018".