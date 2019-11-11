بـ الأحضان ورسالة رومانسية.. زوجة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلاده الـ39

نشرت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها جالسة بجوار زوجها الذي طوقها في أحضانه، لتوجه له رسالة بمناسبة عيد ميلاده.



وكتبت ندى الكامل (زوجة أحمد الفيشاوي)، في تعليقها على الصورة، قائلة: "#بداية عيد ميلاد سعيد 11:11"، وأشارت له برمز القلب في التعليق على الصورة.



ويصادف اليوم الإثنين، 11 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان أحمد الفيشاوي، الذي يحتفل بعامه الـ39 عامًا، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ويعتبر من أكثر الفنانين إثارة للجدل، على الرغم من ثقله الفني.