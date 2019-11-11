AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ الأحضان ورسالة رومانسية.. زوجة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلاده الـ39

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:25 م
أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته
Advertisements
سعيد فراج
نشرت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها جالسة بجوار زوجها الذي طوقها في أحضانه، لتوجه له رسالة بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت ندى الكامل (زوجة أحمد الفيشاوي)، في تعليقها على الصورة، قائلة: "#بداية عيد ميلاد سعيد 11:11"، وأشارت له برمز القلب في التعليق على الصورة.

ويصادف اليوم الإثنين، 11 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان أحمد الفيشاوي، الذي يحتفل بعامه الـ39 عامًا، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ويعتبر من أكثر الفنانين إثارة للجدل، على الرغم من ثقله الفني.
بـ الأحضان ورسالة رومانسية.. زوجة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلاده الـ39
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

في عيد ميلاد أحمد الفيشاوي.. تفاصيل أزمته مع ابنته لينا وهند الحناوى

في عيد ميلاده.. نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن فتاة الجونة

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار

في عيد ميلاده.. نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن فتاة الجونة

تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور

شاهد.. سقوط طائرة تونسية ومصرع قائدها

أمها تركية.. وفاة جاسوسة إسرائيلية شاركت في فضيحة هزت تل أبيب خلال عهد عبد الناصر

شاهد.. آخر ظهور تلفزيوني لـ علاء على نجم الزمالك قبل وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه

مرض زينة يصيب ابنها بـ البكاء | شاهد إطلالتها بالنظارة