في ذكرى ميلاده .. قصة حب نيازي مصطفى المأساوية وموته مقتولا

يوافق اليوم ذكري ميلاد المخرج نيازي مصطفي الذي ولد في مثل هذا اليوم بالسودان عام 1910 لأب سوداني وأم تركية. عاش قصة حب قوية بدأت خيوطها عندما التقي بالفنانة (كوكا) في فيلم (مصنع الزوجات ) حيث عاشا قصة حب وانتهت بالزواج.



وتبني نيازى موهبتها واخرج لها العديد من الاعمال والتي كان لها دور كبير في شهرتها وانتشارها في الوسط الفني كله وكان اشهرها فيلم (عنتر بن شداد) وبعد فترة من الزواج والاستقرار علم انها لا تستطيع الانجاب فقد اكد لها الاطباء استحالته وهو ما جعلها تطلب من زوجها ان يرتبط بامرأة اخري تستطيع ان تنجب له.



وبعد اصرارها والحاحها وافق مصطفي علي الارتباط بسيدة اخري حتي وقع الاختيار علي الراقصة (نعمت مختار) ولكن لم يستطع تحقيق حلمه ايضا وعندما تأكد من ذلك انفصل عنها وقرر العودة الي حبه الاول الفنانة كوكا بعدما علم انها اصيبت بالسرطان وظل معها حتي توفيت في شهر يناير عام 1979 اي قبل رحيله بـ 7 سنوات حيث رحل في ظروف غامضة فقد وجد مقتولا في شقته في 20 اكتوبر عام 1986.