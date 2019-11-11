AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده .. قصة حب نيازي مصطفى المأساوية وموته مقتولا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:54 م
نيازى مصطفى وكوكا
نيازى مصطفى وكوكا
Advertisements
قسم الفن
يوافق اليوم ذكري ميلاد المخرج نيازي مصطفي الذي ولد في مثل هذا اليوم بالسودان عام 1910 لأب سوداني وأم تركية. عاش قصة حب قوية بدأت خيوطها عندما التقي بالفنانة (كوكا) في فيلم (مصنع الزوجات ) حيث عاشا قصة حب وانتهت بالزواج.

وتبني نيازى موهبتها واخرج لها العديد من الاعمال والتي كان لها دور كبير في شهرتها وانتشارها في الوسط الفني كله وكان اشهرها فيلم (عنتر بن شداد) وبعد فترة من الزواج والاستقرار علم انها لا تستطيع الانجاب فقد اكد لها الاطباء استحالته وهو ما جعلها تطلب من زوجها ان يرتبط بامرأة اخري تستطيع ان تنجب له.

وبعد اصرارها والحاحها وافق مصطفي علي الارتباط بسيدة اخري حتي وقع الاختيار علي الراقصة (نعمت مختار) ولكن لم يستطع تحقيق حلمه ايضا وعندما تأكد من ذلك انفصل عنها وقرر العودة الي حبه الاول الفنانة كوكا بعدما علم انها اصيبت بالسرطان وظل معها حتي توفيت في شهر يناير عام 1979 اي قبل رحيله بـ 7 سنوات حيث رحل في ظروف غامضة فقد وجد مقتولا في شقته في 20 اكتوبر عام 1986.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

موقف طريف لـ شوقي غريب | غانا تسجل الهدف الثاني قبل عودته من غرفة خلع الملابس

في ذكرى ميلاده.. شوقي الماجري وراء نحافة الراحل خالد صالح

تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟

مستشفى النجوم | تطور جديد فى حالة هادي الجيار.. رامى جمال يعلن مرضه.. وزينة تصاب فى عينيها

تشييع جثامين خفراء كفر الحصافة بـ القليوبية.. والأهالي: كانوا في حالهم وليس لهم عداوات

خلوا بالكوا.. أحمد موسى يحذر من أشياء سوف تحدث في المستقبل القريب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه