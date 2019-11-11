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حوادث

مدير أمن الغربية: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب واقعة قفز قطار طنطا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:39 م
المجني عليه ضحية
المجني عليه ضحية القفز فمن القطار
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أحمد على
أعلن اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية اليوم عن عدم وجود بلاغ رسمي بوجود شبهه جنائية فى حادث وفاة الشاب " أحمد مبروك " صاحب واقعة القفز من قطار "طنطا – كفر الزيات " بسبب مشادة كلامية حسب أقوال زملائه دفعته للقفز من القطار خشية سداد رسوم غرامة التدخين داخل كابينة القطار .

وأشار مدير الأمن أنه تم تحرير محضر رسمي بوفاة الشاب داخل مستشفي المنشاوي بطنطا عقب إجراء كافة الفحوصات الطبية له حال تواجده بالعناية المركزة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب نزيف داخلي بالمخ جراء تدهور حالته الصحية.

كما نشر صور التقرير الطبي الذي يوضح أسباب وفاة الشاب أحمد مبروك ضحية واقعة القفز من قطار " طنطا – المحلة " بسبب مشادة كلامية مع مواطنين وكمساري القطار وهو مادفعه للقفز دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

فى ذات السياق وجه المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية المستشار ياسين زغلول فى تعليماته إلى رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق فى واقعة الشاب وسماع أقوال شهود عيان الواقعة والتأكد من وجود شبهه جنائيه فى الحادث من عدمه.

كان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة نقطه مستشفي المنشاوي بطنطا يفيد بوصول الشاب " أحمد مبروك عبد الرحمن " 24 سنة مصابا بنزيف داخلي بالمخ إلى العناية المركزة.

وأفاد شهود عيان للواقعة فى محضر الشرطة أنه حال توجه بعض الممرضين لتقديم أوراقهم إلى مستشفى المنشاوي وبرفقتهم الشاب أحمد مبروك 24 سنة ممرض بمستشفي السلام الخاصة ولكنه حال مرور كمساري القطار لاحظ شاب يدخن سيجارة، فاتجه إليه قائلا أنت مولع سيجارة لازم تدفع غرامة تدخين سيجارة في القطار 100 جنيه.

وتابع شهود العيان أن صاحبهم المتوفي رد قائلا على الكمساري بقوله "مش معايا فلوس عشان ادفع غرامة 100 جنيه وقام بإطفاء السيجارة، لكن ملاحظ القطار صمم باستدعاء الكمسرى وطلب منه تحصيل غرامة من " أحمد " قدرها 100 جنيه مقابل تدخين سيجارة في القطار، مما تصاعدت وتيرة الاشتباك مع الكمسرى والشاب ثم تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي مما دفع الكمسرى إلى محاولة عمل محضر للشاب وتسليمه لمباحث سكة حديد طنطا مما دفع الشاب إلى القفز من القطار أثناء سيره.

وأفاد شهود العيان أنه حال سقوط " أحمد " من القطار قبل دخول محطة طنطا قام الركاب بضرب الكمسرى والملاحظ، ثم قامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى المنشاوي وتم دخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة .
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