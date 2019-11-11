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توك شو

هاني الناظر يزف بشرى لـ رامي جمال: هتخف وهتبقى زي الفل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:04 م
رامي جمال
رامي جمال
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن مرض "البهاق" هو مرض مناعي ناتج من زيادة إفرازات الجهاز المناعي للجسم، حيث إن الجهاز المناعي مهمة عملة محاربة الميكروبات التي تدخل جسم الإنسان من خلال إفراز أجسام مضادة لهذه الميكروبات، موضحًا أن زيادة إفرازات الجهاز المناعي للجسم يجعل بعض الأجسام المضادة تذهب للخلايا الصبغية، التي تُعطي للجسم لونه.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن تأثير نشاط الجهاز المناعي على الخلايا الصبغية يجعل ألوان أجزاء من الجسم تترك فراغًا، ولكنه مرض غير معدي نهائيًا وليس له علاقة بتناول أطعمة معينة كما أنه ليس له أي مضاعفات، ويجب التعامل مع المريض بـ "البهاق" بشكل طبيعي للغاية، كما أنه ليس له تأثير على الكبد أو الكلى.

ووجه أستاذ الأمراض الجلدية، رسالة للفنان رامي جمال، الذي أعلن عن إصابته بـ"البهاق"، حيث قال " يارامي متحرمش جمهورك من أغانيك، المرض لا يعيق إطلاقًا أداء عملك، كل شيء له علاج، والعلاج منذ 5 سنوات اختلف عن العلاج من سنة ، اختلف عن العلاج دلوقتي، وإن شاء الله هيخف ويبقى زي الفل".
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